Путин оценил положение на фронте

Президент России Владимир Путин оценил текущую обстановку на фронте в вооруженном конфликте с Украиной.

По словам главы государства, практически по всей линии соприкосновения российские вооруженные силы, по скромным оценкам, улучшают свое положение.

Также Путин отметил, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия добьется своих целей в специальной военной операции.

Кроме того, Путин объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер готовился к итоговой пресс-конференции с вечера 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обрабатывают представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков отмечал, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.