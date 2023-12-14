Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин оценил положение на фронте

Путин: российские войска улучшают положение на фронте

Президент России Владимир Путин оценил текущую обстановку на фронте в вооруженном конфликте с Украиной.

По словам главы государства, практически по всей линии соприкосновения российские вооруженные силы, по скромным оценкам, улучшают свое положение.

Также Путин отметил, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия добьется своих целей в специальной военной операции.

Кроме того, Путин объяснил значение суверенитета для РФ. По его словам, для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер готовился к итоговой пресс-конференции с вечера 12 декабря. По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, обрабатывают представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков отмечал, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами