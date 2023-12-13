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Шведский наемник, воевавший за ВСУ, погиб в зоне конфликта

SVT: шведский наемник, воевавший за ВСУ, погиб в зоне конфликта

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Umit Bektas/Reuters

Шведский наемник, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, погиб в ходе конфликта с Россией. Об этом сообщает SVT со ссылкой на Министерство иностранных дел Швеции.

«В боях на Украине погиб швед. Министерство иностранных дел Швеции подтвердило, что мужчине было около 30 лет», — следует из сообщения.

Отмечается, что шведский МИД сообщил родственникам боевика о его кончине.

Ранее сообщалось, что британский наемник Кристофер Перриман, который воевал на стороне Киева, погиб на Украине, попав под артиллерийский удар. По данным издания, Перриман вступил в армию в 16 лет, он получил боевой опыт в Ираке и Косово.

Зимой наемник из Британии похвалил работу российской артиллерии на Украине. Он счел артиллерийские атаки ВС РФ «невероятно хорошими» и призвал Запад отправить украинской армии еще больше тяжелого оружия. По его словам, нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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