Российские военные смогли уничтожить до 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также российская армия смогла уничтожить на данном направлении три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили две украинских гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика». Кроме того, российские военные поразили две гаубицы «Мста-Б».

12 декабря сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку и нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка. Киев потерял до 70 военнослужащих, три бронемашины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

До этого на Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации российские артиллеристы направили огонь по подразделениям 123-й бригады территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские САУ «Мста-С» уничтожили скопление бронетехники ВСУ.