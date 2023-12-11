Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля

Воздушная тревога впервые с вечера 10 декабря объявлена на севере Израиля на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«На севере Израиля прозвучали сирены», — указано в заявлении.

Накануне сообщалось, что танки и истребители ЦАХАЛ ударили по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла», базирующейся в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября в рамках операции «Наводнение Аль-Акса» и захвату более 200 заложников. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны, израильская операция получила название «Железные мечи».

Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа, при этом в анклав перестали поставлять воду, продовольствие, снабжать электричеством и топливом. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» на границе с Египтом только после 20 октября.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. В центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.