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В КНДР сочли учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой»

В КНДР считают учения Южной Кореи и США «бесполезной бравадой»

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The Defence Ministry/Reuters

В КНДР заявили, что слова южнокорейских вооруженных сил и учения с США говорят о «пустой браваде» и «приближают их конец». Об этом сообщает ТАСС.

«Пользуясь покровительством США, марионетки вынашивают замыслы по вторжению на Север и идут по дороге конфронтации и войны. Их бесчинство — всего лишь глупость и бесполезная бравада, которая приблизит их падение», — следует из сообщения.

Отмечается, что США «нагнетают конфронтацию», что может привести к войне.

Ранее сообщалось, что истребитель американских ВВС F-16 потерпел крушение в Желтом море в ходе тренировочного полета. Отмечается, что летчик катапультировался из самолета.

До этого сообщалось, что в результате аварии китайской подводной лодки в Желтом море на ее борту погибли 55 военных моряков. По данным разведки, катастрофа произошла 21 августа. Китайская подводная лодка попала в ловушку из цепей и якорей, предназначенную для американских субмарин. В результате этого 55 китайских подводников погибли. Среди погибших 22 офицера, семь курсантов, девять старшин и 17 матросов. Также погиб и капитан субмарины.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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