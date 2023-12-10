В США рассказали о усовершенствованной модификации F-16

Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon модификации Block 70\72 получил радар, который наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения. Об этом пишет The National Interest (NI).

Как отмечают авторы издания, усовершенствованные F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются лишь двигателем. Так, первая версия оснащена силовым агрегатом General Electric F110, а в конструкцию Block 72 интегрировали Pratt & Whitney F100.

Согласно материалу NI, самолеты Block 70\72 отличаются от прошлых версий F-16 модернизированной кабиной пилота с основным дисплеем высокого разрешения, расширенным набором вооружения и наличием конформных топливных баков. Кроме того, самолеты обладают радиолокационной станцией AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого директор Музея противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявлял, что зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-300, C-350 «Витязь», С-400 «Триумф», «Бук-М3» способны сбивать запланированные к поставке на Украину американские истребители F-16.

9 декабря министр обороны Украины Рустам Умеров заявлял о переговорах по передаче западных самолетов ВВС Украины. По его словам, поставки истребителей F-16 находятся в краткосрочной перспективе. Он добавил, что для поставок украинским ВВС обсуждаются не только американские F-16, но и любые другие самолеты.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.