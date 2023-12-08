Латвия закупает противокорабельные ракеты NSM у США более чем на $100 млн

Министерство обороны Латвии объявило о приобретении у США противокорабельных ракетных систем (ПРС) Naval Strike Missile (NSM). Об этом сообщает латвийский новостной портал LSM со ссылкой на заявление главы минобороны Андриса Спрудса и посла Соединенных Штатов Кристофера Робинса.

«ПРС станет новой и важной частью Национальных вооруженных сил и системы обороны», — сказал министр.

По его оценке, она обеспечит защиту латвийского побережья, безопасность морских путей и в случае необходимости включится в общую систему обороны НАТО.

По данным оборонного ведомства, договор о сделке подписан с американской компанией Raytheon и норвежской Kongsberg. Общая сумма поставок, согласно договору, — $105 млн. Старт поставок назначен на 2027 год.

В мае управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности сообщило, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную покупку Латвией комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System) на сумму $110 млн.

Позднее министр обороны страны Инару Мурниеце заявила, что первые западные системы противоракетной обороны (ПРО) могут быть поставлены в Латвию в ближайшие 2-3 года.

Ранее новый премьер Латвии обозначила свою позицию по Украине.