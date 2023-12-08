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В Турции призвали вывести армию США с авиабазы «Инджирлик»

Турецкая партия «Родина» призвала вывести армию США с авиабазы «Инджирлик»

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Alberto Pezzali/AP

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал вывести американскую армию с авиабазы «Инджирлик» на юге Турции и перевести ее исключительно под контроль ВВС Турции, передает РИА Новости.

Он отметил, что теперь это становится необходимым.

«Это вопрос безопасности Турции», — сказал Перинчек.

Политик указал, что военные самолеты США, которые поднимаются в воздух с базы, совершают посадку на Кипре, а уже оттуда доставляется необходимое вооружение для Израиля.

«Турции нужно закрыть базу для военных Соединенных Штатов, повторяю, это историческая необходимость», — добавил он.

До этого турецкая газета Aydınlık со ссылкой на неназванного представителя руководства Совета по внешнеэкономическим связям Турции сообщала, что турецкие предприниматели получают угрозы со стороны США о возможных ограничительных мерах из-за их торговли с Российской Федерацией.

27 ноября газета Financial Times писала, что Турция втрое нарастила поставки товаров двойного назначения в Россию.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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