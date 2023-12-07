Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение

Истребитель F-15 SA Военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился в районе военной базы в городе Захран. Об этом в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил представитель министерства обороны страны Турки аль-Малики.

По информации ведомства, самолет потерпел крушение в 12:50 по местному времени (совпадает с мск) во время тренировочного рутинного полета в районе военно-воздушной базы имени короля Абдель Азиза в Захране.

Как уточнили в минобороны, экипаж истребителя, состоявший из двух человек, не выжил. Специальная комиссия начала расследование инцидента.

Ранее стало известно, что при выполнении планового учебного полета в Камчатском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31.

До этого сообщалось, что американский истребитель F-16 рухнул при выполнении тренировочного полета недалеко от крупной военной базы Соединенных Штатов в Южной Корее.

Ранее на авиашоу в США разбился истребитель.