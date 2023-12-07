Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США может не хватить оружия для своей армии из-за помощи союзникам

Bloomberg: США рискуют обеспечением своей армии, помогая союзникам

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Соединенные Штаты рискуют остаться без оружия для обеспечения собственных нужд из-за поставок союзникам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Армейский научный совет сообщил конгрессу, что оборонительная база армии имеет серьезные недостатки, поскольку у нее может не хватить поставок для самих США. <...> Есть опасения, что противники наблюдают и потенциально могут воспользоваться слабостью США», — говорится в публикации.

Отмечается, что пока мир входит в новую фазу конфликта между великими державами, США имеет существенные проблемы с производственной базой. Например, в Штатах есть всего один завод по производству необходимого для артиллерийских снарядов черного пороха. Именно такие боеприпасы массово используют ВСУ.

До этого в сенате США заблокировали законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами