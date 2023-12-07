США может не хватить оружия для своей армии из-за помощи союзникам

Соединенные Штаты рискуют остаться без оружия для обеспечения собственных нужд из-за поставок союзникам. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Армейский научный совет сообщил конгрессу, что оборонительная база армии имеет серьезные недостатки, поскольку у нее может не хватить поставок для самих США. <...> Есть опасения, что противники наблюдают и потенциально могут воспользоваться слабостью США», — говорится в публикации.

Отмечается, что пока мир входит в новую фазу конфликта между великими державами, США имеет существенные проблемы с производственной базой. Например, в Штатах есть всего один завод по производству необходимого для артиллерийских снарядов черного пороха. Именно такие боеприпасы массово используют ВСУ.

До этого в сенате США заблокировали законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.