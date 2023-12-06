Власти немецкого городка Тросдорф в Германии конкурируют с оборонной компанией Diehl Defence, которая производит снаряды для Украины, за участок земли, на котором последняя планирует запустить дополнительное производство. Об этом сообщает ARD.

«То, что здесь будет решаться судьба Украины, было бы большим преувеличением. Но в Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства ФРГ и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие», — говорится в материале.

В сюжете отмечается, что на заводе по выпуску боеприпасов должно производиться еще больше продукции, которая необходима Украине, но городские власти хотят построить на спорном участке большое количество жилья, необходимое в районе агломерации Кельн-Бонн.

«Для нас этот участок — «сладкий кусок», на него есть высокий спрос со стороны коммерции и промышленности», — сказал бургомистр Тросдорфа Александер Бибер.

Заинтересованной в участке компанией является Diehl Defence, которая производит детали для снарядов и боеприпасы для комплекса ПВО IRIS-T. Глава комитета по обороне бундестага Мари Агнес Штрак-Циммерман считает, что противоречия федеральных и муниципальных властей являются «абсурдными» и «странными».

При этом газета указывает, что давление растет и тон властей Тросдорфа становится мягче.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов заявлял, что возможность США помогать Украине зависит от «процента отката» — доли бюджетных денег США, которые Киев пообещает дать своим лоббистам в конгрессе.

Ранее сообщалось, что Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны.