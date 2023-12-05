Средства ПВО сбили четыре и перехватила два украинских беспилотника самолетного типа

Российская армия пресекла очередную попытку украинских беспилотников нанести удар по территории РФ. Об этом сообщает Telegram-канал министерства обороны Российской Федерации.

5 декабря около 6:00 мск беспилотные летательные аппараты самолетного типа попытались совершить атаку на объекты, находящиеся на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона противника. Еще два вражеских беспилотника были перехвачены над акваторией Азовского моря.

Ранее министерство обороны России сообщило, что над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Согласно сообщению оборонного ведомства, еще 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были перехвачены.

До этого Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев сообщал, что в небе над Керчью произошла серия взрывов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.