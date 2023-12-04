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Армия Израиля заявила, что безопасный коридор в центре Газы стал полем боя

ЦАХАЛ призвал жителей сектора Газа эвакуироваться вдоль побережья

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Ahmed Zakot/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что безопасный коридор в центре сектора Газа стал полем боя. Об этом пишет РИА Новости.

Представители израильской армии призвали население сектора Газа эвакуироваться вдоль побережья.

Генерал Армии обороны Израиля, командующий израильскими бронетанковыми силами Хишам Ибрагим заявлял, что операция на севере сектора Газа близка к своему завершению. По его словам, ЦАХАЛ продолжает действовать в других районах анклава против радикального движения ХАМАС.

До этого газета Haaretz со ссылкой на неназванного дипломата писала, что западные страны обеспокоены буферной зоной возле границы с сектором Газа, которую предлагает сделать Израиль. На Западе опасаются, что она может стать постоянной. Также ведется обсуждение о том, стоит ли поддерживать инициативу Израиля по созданию зоны.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда (МУС) активизировать работу по военным преступлениям Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил уничтожения Ливана из-за действий «Хезболлы».

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