В ООН назвали число перемещенных жителей сектора Газа

В ООН заявили, что около 80% населения Газы были перемещены с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев в Ближнем Востоке в соцсети X (бывший Twitter).

«Почти 1,9 миллионов человек — более 80% населения — были перемещены в секторе Газа с начала конфликта», — говорится в сообщении.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху нужно судить в Международном уголовное суде (МУС).

Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником Газы» и заверил, что его ждет судьба экс-президента Югославии Слободана Милошевича.

Президент Палестины Махмуд Аббас также провел телефонные переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, в ходе которых заявил о необходимости удвоить поставки необходимой помощи на территорию сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.