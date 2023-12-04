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В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ

Депутат ГД Гурулев сообщил о возрождении в России службы СМЕРШ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Член комитета Государственной думы РФ по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что Россия возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, новое управление действует по принципу советской военной контрразведки.

«Мы говорили про СМЕРШ. Сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», — написал он.

Он также отметил, что подобная контрразведка могла бы действовать и в других российских регионах.

Структуры СМЕРШ просуществовали в СССР с 1943 по 1946 годы.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал изолировать или уничтожить «оставшуюся гниль» в российском обществе. Такое высказывание парламентарий позволил себе в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Позднее Гурулев объяснил слова про не поддерживающую Путина «гниль», заявив, что считает врагами советующих России завершить боевые действия на Украине.

Ранее в Петербурге показали портреты агентов СМЕРШ.

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