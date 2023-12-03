Российский депутат отреагировал на слова генсека НАТО о плохих новостях с Украины

Ситуация для украинской армии в зоне проведения специальной военной операции действительно ухудшается. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о «подготовке к плохим новостям с Украины».

Парламентарий отметил, что невозможно игнорировать очевидное.

«Будет несколько уровней мотивации. С одной стороны, побудить западные страны увеличить помощь Украине. С другой стороны, подготовить общество к тому, что помощь нужно сворачивать, так как она бесперспективна, ничего сделать для стабилизации киевского режима нельзя. Это тоже может быть целью заявлений высокопоставленных лиц Запада», — считает он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Генсек Североатлантического альянса признал, что члены блока не смогли удовлетворить возросший спрос на снаряды. По его словам, Украина попала в «критическую ситуацию».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.