Российская винтовка получила новые моноэлементные пули

Специалист ЦКИБ СОО, филиала Тульского КБП «Высокоточных комплексов» Ростеха, Алексей Матвеев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал, что для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 создали новые бронебойные моноэлементные пули, способные поражать бронетранспортеры стран НАТО с усиленной броней.

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали <...> она может пробивать броню, бронебойный патрон», — пояснил Матвеев.

По его словам, чем меньше элементов в пуле, тем меньше ошибок нестабильности. Новая пуля способна пробивать борт натовского БТР с усиленной броней.

До этого холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) разработал и представил миниатюрную систему «свой-чужой» для маркировки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.