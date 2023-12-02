В РФ разработали сверхзвуковой снаряд увеличенной дальности

В России разработали новый сверхзвуковой снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) с улучшенной дальностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание, предлагающееся к патенту.

«Изобретение относится к области ракетной техники, а именно: к реактивным снарядам реактивных систем залпового огня. Объект изобретения представляет собой сверхзвуковой реактивный снаряд (PC) с улучшенными аэробаллистическими характеристиками и характеристиками точности, увеличенной дальностью стрельбы», — говорится в документе.

Отмечается, что образцы успешно прошли летно-конструкторские испытания.

До этого украинские войска применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка. Украинские военные применяли новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 километра дальностью. Снаряды произвели в Словакии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.