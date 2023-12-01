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«Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме

Российский «Ланцет» ликвидировал штурмовик Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы РФ с помощью беспилотного боеприпаса «Ланцет» ликвидировали штурмовой самолет Су-25 Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме в Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепровский рубеж».

На опубликованном видео можно увидеть, как барражирующий боеприпас врезается в самолет и раздается взрыв.

До этого журналист Кристоф Ваннер в репортаже, вышедшем на немецком телеканале Welt, заявил, что новое поколение российских беспилотников «Ланцет» представляет угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что новые «Ланцеты» способны самостоятельно определять цели, распознавать их и принимать решения о захвате. По его словам, эти дроны могут эффективно поражать артиллерийские позиции и скопления украинских сил.

Перед этим сообщалось, что в начале ноября в зону спецоперации прибыла опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет».

Ранее российские военные уничтожили украинский катер, который следовал в направлении Крыма.

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