Российские бойцы уничтожили беспилотником танк Leopard ВСУ

136-я бригада российских военнослужащих успешно уничтожила танк Leopard 2A4, произведенный в Германии. Это произошло в районе Работино (Запорожская область), сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

Для поражения машины был использован FPV-дрон, а также противотанковый управляемый снаряд, который попал по Leopard.

Корректировка действий дрона-камикадзе осуществлялась с помощью другого беспилотного аппарата.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее высокопоставленный военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал Leopard лучшим западным танком, поставленным на Украину. Но он отметил, что все иностранные танки, поставленные ВСУ, требуют сложного обслуживания с использованием дорогостоящей высокотехнологичной электроники.

Тем не менее эксперт считает, что даже при всех преимуществах иностранных машин они оказались уязвимыми перед атаками барражирующих боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили первый танк Leopard 1A5. Бойцы, уничтожившие танк, отметили, что они поджидали Leopard 1A5 более двух недель. «Мы слышали его, но не видели. Во второй половине дня он наконец приехал, мы его заметили, прицелились, сделали выстрел и попали. Затем мы сделали второй выстрел, который также попал и привел к полному уничтожению танка», — рассказал старший расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным «Питер».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.