В Орловской области обезвредили украинский дрон, он упал в промзоне

Украинский беспилотник самолетного типа обезвредили вечером в Орловской области, он упал в промзоне города Ливна. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Друзья, сегодня вечером с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы удалось обезвредить очередной украинский дрон самолетного типа. Аппарат упал в промзоне города Ливны», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что пострадавших в результате падения БПЛА нет. В целях обеспечения безопасности силовики проводят необходимые мероприятия, добавил Клычков.

До этого сообщалось, что беспилотник ВСУ обезвредили в Тверской области.

В ночь на 24 ноября, как сообщало Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.