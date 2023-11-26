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В США заявили о возможности ограничений военных поставок Израилю

Советник Белого дома Салливан: США могут ограничить поставки вооружений Израилю

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Susan Walsh/AP

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты могут ограничить поставки вооружений Израилю и ввести условия для новых поставок военной помощи Тель-Авиву, передает ТАСС.

Своим заявлением представитель Белого дома прокомментировал слова президента Джо Байдена о том, что власти США обсуждают введение конкретных условий для одобрения поставок.

«[Президент Байден] ответил на вопрос и признал идею [о введении ограничений на военную помощь]», — заявил Салливан.

24 ноября Президент США Джо Байден заявил, что мировое сообщество должно обновить свои усилия по двугосударственному решению конфликта между Палестиной и Израилем.

До этого газета Guardian писала, что конфликт на Ближнем Востоке снижает шансы Байдена на переизбрание.

Ранее сообщалось, что разведка Израиля за год знала о планах атаки ХАМАС.

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