На Украине возникли проблемы с моральным духом, никто не бежит в военкомат. Об этом в статье для Financial Times написал работающий на украинской территории американский журналист Крис Миллер.

По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошло не по плану, а впереди холодная зима.

«Моральный дух довольно низок», — заявил Миллер.

Он также вспомнил, как в начале конфликта племянник его друга хотел записаться в войска, но ему отказали, поскольку не было оружия. В настоящее время ситуация кардинально изменилась.

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы потом провести холодную зиму под обстрелом», — подытожил журналист.

До этого командир артиллерии ВСУ с позывным «Мирон» заявил, что провал украинских военных — «драма», которая, вероятно, «становится реальностью». На этом фоне, по его словам, неудивительно, что моральный дух военнослужащих упал.

В конце октября Минобороны РФ сообщало, что морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, которые участвуют в сражениях на Южно-Донецком и Соледаро-Бахмутском направлениях, находится на критически низком уровне.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.