Китай проведет учения у границы с Мьянмой

Спикер Южной зоны боевого командования НОАК (Народно-освободительной армии Китая) Тянь Цзюньли сообщил о планах КНР по проведению учений у границ с Мьянмой. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения начнутся 25 ноября. Ключевой задачей названа проверка мобильности армейского состава, а также эффективности пограничного контроля и огневой мощи воинских частей.

До этого Главнокомандующий ВМФ России Евменов прибыл в Мьянму с рабочим визитом.

Как заявили в ведомстве, одной из важнейших целей этого визита российской военной делегации под руководством Евменова станет укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.

Там отметили, что российская делегация должна будет встретиться с руководством этой республики, командованием мьянманских военно-морских сил. Также с ее участием пройдет церемония открытия первых в современной истории военно-морских учений РФ и Мьянмы. Кроме того, запланированы посещение боевых кораблей и культурная программа.

Ранее Мьянме передали два российских истребителя.