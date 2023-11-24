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Губернатор Волгоградской области рассказал о перехвате трех БПЛА

Глава Волгоградской области заявил, что никто не пострадал при атаке трех БПЛА

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Shutterstock

В Волгоградской области после попытки трех беспилотных летательных аппаратов совершить атаку пострадавших нет. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, сообщает Telegram-канал администрации области.

«Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — сказал Бочаров.

Он отметил, что силы Минобороны РФ перехватили и нейтрализовали три дрона.

Утром 24 ноября сообщалось, что дроны самолетного типа пытались атаковать воинскую часть в Городищенском районе Волгоградской области. Однако силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили все БПЛА.

Минобороны РФ также сообщало, что в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом. В ведомстве сообщали, что три дрона были сбиты над Волгоградской областью.

До этого ВС России уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Аппараты были обнаружены в западной части моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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