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ВС РФ сбили беспилотники и снаряды HIMARS ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВС РФ сбили 12 дронов и 6 снарядов HIMARS ВСУ на Донецком направлении

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Министерство обороны Украины

Южная группировка войск ВС РФ на Донецком направлении сбила 12 беспилотников и шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Пески, Марьинка, Новопетриковка Донецкой Народной Республики.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов <...> и 6 реактивных снарядов HIMARS», — поделился Астафьев.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников, которые пролетали над Крымским полуостровом. Еще три дрона сбили над Волгоградской областью. При этом инцидент назвали попыткой террористической атаки с применением беспилотников самолетного типа.

Также 23 ноября дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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