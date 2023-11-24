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В Харьковской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Харьковской администрации Синегубов: поврежден объект инфраструктуры

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Shutterstock

Глава областной военной администрации (ОВА) Харьковской области Олег Синегубов заявил о повреждении объекта инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате удара БПЛА по с. Александровка Богодуховского района поврежден инфраструктурный объект», — поделился Синегубов.

До этого в пяти областях Украины объявлялась воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В ночь на 24 ноября в Полтавской области произошли взрывы. В регионе действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.

23 ноября украинские власти сообщали о повреждении заводов в Херсоне. Об этом написал Александр Прокудин, назначенный Киевом на пост главы Херсонской областной военной администрации. Точное название объектов на заводской территории и степень их повреждения не уточняются.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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