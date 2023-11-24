Минздрав сектора Газа сообщил, что ЦАХАЛ штурмует индонезийскую больницу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует индонезийскую больницу на севере сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения палестинского анклава.

Издание пояснило, что медучреждение находится в населенном пункте Бейт-Лахия. В издании добавили, что во время атаки по меньшей мере один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое ранены. Телеканал отметил, что израильские военные арестовали троих палестинцев.

21 ноября представитель министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил о начале эвакуации на юг анклава раненых из индонезийской больницы.

По словам аль-Кудры, в индонезийской больнице находилось около 500 раненых. В их числе были и имеющие серьезные и тяжелые травмы. Их вывоз в координации со структурами ООН и Красным Крестом требует значительного количества времени, поэтому в настоящий момент удалось эвакуировать из индонезийской больницы лишь около 100 пациентов. Еще 400 пострадавших продолжают оставаться в медицинском учреждении.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.