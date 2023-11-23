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Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ

Генерал-полковник Сердюков утвержден в должности главы Объединенного штаба ОДКБ

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», — говорится в сообщении организации.

Отмечается, что решение было принято днем 23 ноября в Минске во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В совещании принимали участие президенты России Владимир Путин, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, КиргизииСадыр Жапаров, ТаджикистанаЭмомали Рахмон.

В Минске принимал коллег президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 2023 году глава белорусского государства являлся председателем в ОДКБ.

Армения от участия в саммите отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.

По итогам саммита лидеры государств ОДКБ подписали пакет документов.

Ранее Лукашенко рассказал, как ОДКБ стать сильнее.

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