Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба ОДКБ

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков утвержден в должности начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
«В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич», — говорится в сообщении организации.
Отмечается, что решение было принято днем 23 ноября в Минске во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
В совещании принимали участие президенты России Владимир Путин, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон.
В Минске принимал коллег президент Белоруссии Александр Лукашенко. В 2023 году глава белорусского государства являлся председателем в ОДКБ.
Армения от участия в саммите отказалась. Также она не участвовала в совете глав минобороны стран ОДКБ.
По итогам саммита лидеры государств ОДКБ подписали пакет документов.
Ранее Лукашенко рассказал, как ОДКБ стать сильнее.