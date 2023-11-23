Израиль на четыре часа приостановил боевые действия на юге сектора Газа

Израильские военные с 11:00 до 15:00 мск прекратили бои в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в социальной сети Х (ранее Twitter).

Он пояснил, что это тактическая приостановка боевых действий в городских районах Эс-Салям и Эль-Манара.

Израиль уже объявлял паузу в боевых действиях в секторе Газа. Так, 15 ноября ЦАХАЛ объявил о прекращении огня на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее россиянка из сектора Газа рассказала о бомбежках КПП «Рафах».