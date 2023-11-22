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Путин сообщил о поставке в Таджикистан восьми установок С-300

Путин: Россия поставила в Таджикистан восемь установок С-300

Россия поставила в Таджикистан восемь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает РИА Новости.

«Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300», — сказал Путин, поясняя, что «это восемь пусковых установок».

Президент рассказал, что ему удалось обсудить вопросы обеспечения безопасности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который сейчас находится в России. Путин отметил, что многосторонние переговоры со странами организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу формирования единой общей системы противовоздушной обороны являются результатом серьезной работы российской стороны.

«То, что касается Таджикистана, и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении», – пояснил Путин.

До этого представитель входящего в »Ростех» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) рассказал, что российский модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Сапфир» может подавлять все типы беспилотных летательных аппаратов все типы дронов, в том числе применяемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) FPV-дроны.

Ранее резидент РФ Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что Россия увеличит квоту на обучение студентов из Таджикистана на 2024-2025 годы.

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