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В Швеции призывают ускорить вступление страны в НАТО из-за «российской угрозы»

Минобороны Швеции просит ускорить вступление страны в НАТО для отражения угрозы

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что его страна должна скорее вступить в НАТО, чтобы отразить угрозу со стороны России. Об этом он сообщил газете The Guardian.

Джонсон не смог назвать сроки завершения процесса вступления Швеции в НАТО, но выразил уверенность, что Турция и Венгрия, два оставшихся члена, которым осталось ратифицировать членство страны, в конечном итоге сделают это.

По его словам, Стокгольм не хочет «списывать Россию со счетов как угрозу», потому что она «продемонстрировала доказательства выносливости [на Украине]».

Поэтому Швеция должна придерживаться этого, укрепляя национальные недостатки и полностью интегрируясь в НАТО «как можно скорее», подчеркнул глава шведского Минобороны.

21 ноября в НАТО заявили, что не видят военной угрозы со стороны России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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