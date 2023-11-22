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Российские войска отразили атаку ВСУ по городу в Запорожской области

Рогов: ПВО отразила две атаки ВСУ по Бердянску в Запорожской области

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ivan_fedorov_melitopol/Telegram

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины с воздуха по городу Бердянск на юге Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава регионального общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, это вторая за сутки атака ВСУ на город. В ночь на 22 ноября ПВО перехватили на подлете к Бердянску украинскую ракету.

Рогов уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах Работино и Новопрокоповка в Запорожской области. Противник на этом направлении потерял 75 военнослужащих, две бронированные машины и гаубицу Д-20.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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