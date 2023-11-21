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ВС РФ поразили три бригады ВСУ на Запорожском направлении

ВС РФ поразили три бригады ВСУ в двух районах на Запорожском направлении

Российские военные смогли нанести поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Работино и Новопрокоповка в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли поражение скоплениям военнослужащих 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка Запорожской области», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, украинская сторона потеряла на Запорожском направлении порядка 75 военных, две бронированные машины и гаубицу Д-20.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении российские военные нанесли удары по Вооруженным силам Украины в районе населенного пункта Работино. По данным ведомства, ВС РФ с помощью авиации и артиллерии нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33 механизированной бригады ВСУ. В итоге противник потерял до 75 военных, две бронемашины и два автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры допроса бойцов иностранного легиона ВСУ.

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