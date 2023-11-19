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Силы ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе Электростали

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Shutterstock

Летевший в сторону Москвы беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны в городском округе Электросталь Московской области. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, подчеркнул Собянин, разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника нет.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

В ночь на 19 ноября сообщалось, что средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Подмосковьем. Дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Богородского городского округа. До этого Собянин сообщал об отражении атаки летевшего к Москве БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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