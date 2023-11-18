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Стало известно о планах Израиля «зачистить» север сектора Газа за несколько недель

NYT: Израиль проведет «зачистку» севера сектора Газа в течение нескольких недель

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Israeli Defense Forces/Reuters

В течение нескольких недель Израиль проведет операцию по зачистке на севере сектора Газа. Об этом сообщило издание The New York Times.

«Коллеги из Израиля говорят им (американским чиновникам. — «Газета.Ru») ожидать еще несколько недель операций по зачистке на севере, прежде чем Израиль подготовит отдельную инициативу на юге Газы и расширит наступление», — следует из сообщения.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска «захватили и зачистили» западную часть города Газа. По словам министра, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к следующей фазе операции в секторе Газа. Он также высказал мнение, что по мере продвижения вглубь сектора Газа израильские военные приближаются к освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Галант отметил, что это увеличит шансы на возвращение израильских заложников.

До этого сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ взяли под оперативный контроль гавань в секторе Газа, которая используется радикальным палестинским движением ХАМАС в террористических целях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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