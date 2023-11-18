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Украину уличили в попытках «перевоспитывать» российских пленных пропагандой

The Times: российских пленных на Украине пытаются «перепрограммировать»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Украина пытается «перевоспитывать» и «перепрограммировать» попавших в плен российских военнослужащих. Об этом пишет The Times.

Издание утверждает, что побудка в местах содержания российских пленных происходит в шесть часов утра с помощью трансляции через громкоговорители украинского гимна. На пути в столовую вывешены портреты кумира украинских националистов Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

Позже военнопленных вынуждают выстаивать «минуту молчания» в память о военнослужащих ВСУ. Отдельно россиянам читают краткий курс украинской истории для «опровержения тезиса Путина о том, что Украина не является независимым государством».

При этом британское издание отмечает низкую эффективность подобных пропагандистских усилий, приводя в пример слова одного из военнопленных о том, что Россия и Украина фактически являются одной страной.

По последним данным, в плену на Украине находятся около 500 российских военнослужащих.

8 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведется ежедневно.

Ранее бойцы первого батальона из экс-военных ВСУ принесли присягу России.

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