В ВС РФ сменился начальник артиллерии

Генерал-лейтенант Дмитрий Клименко назначен новым главой ракетных войск и артиллерии Вооруженных силы России. Об этом сообщает официальная газета ВС РФ «Красная звезда».

В материале, посвященном профессиональному празднику российских артиллеристов, Клименко указан как «начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации». До него, с 2011 года, эту должность занимал генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Генерал-лейтенант Клименко в 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. Принимал участие в обеих чеченских войнах, в 2000 году стал Героем России. Также принимал участие в военной операции ВС РФ в Сирии, где командовал артиллерией группировки «Евфрат».

До назначения на должность генерал Клименко командовал артиллерией и ракетными войсками в Восточном военном округе.

До этого был назначен новый главнокомандующий ВКС России.

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