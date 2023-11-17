«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу США в Сирии

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» сообщило, что совершило обстрел военной базы США в сирийской Телль-Бейдаре на севере-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным организации, обстрел стал ответом на «преступления израильской армией против народа Палестины в секторе Газа», которые поддерживают США. «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по американской базе двумя беспилотниками, которым удалось «поразить цели».

Ранее источники телеканала Al Mayadeen сообщили, что произошел ракетный обстрел американской базы на нефтяном месторождении «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Источники телеканала заявили, что несколько ракет были выпущены по американской базе. Сообщается о пожаре на территории базы. Вскоре после обстрела американская военная авиация начала кружить в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что с 17 октября личный состав и базы вооруженных сил США на Ближнем Востоке подвергались обстрелам 55 раз, в результате которых 59 военных получили ранения.

Вооруженные силы США контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.

Ранее в Ираке обстреляли базу США.