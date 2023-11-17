Пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» может состояться в конце ноября

Реакторы тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов», находящегося на ремонте и модернизации в «Севмаше», планируется запустить в конце этой осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Физический пуск двух атомных реакторов «Адмирала Нахимова» может состояться в третьей декаде ноября», — сказал источник агентства.

Журналисты уточнили, что не располагают официальным подтверждением этой информации.

14 сентября сообщалось, что физический пуск реакторов крейсера «Адмирал Нахимов» может состояться осенью 2023 года. Отмечалось, что запуск корабельных энергетических установок ознаменует начало практических полномасштабных испытаний реакторов в разных режимах. После чего можно будет сделать вывод об их работоспособности и готовности к эксплуатации.

Месяцем ранее глава «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в мае 2024 года.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», спущенный на воду в 1986 году, был поставлен на ремонт и модернизацию на предприятии «Севмаш» в Северодвинске в 1999 году. На него планировали установить современные цифровые системы, которые позволяли бы вывести радиоэлектронику крейсера на современный уровень, а также новые ракетные установки. В 2017 году ожидалось, что крейсер вернется в строй к 2020 году.

В конце августа сообщалось, что стоимость реконструкции крейсера превысила 200 млрд рублей.

Ранее стали известны сроки возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав ВМФ.