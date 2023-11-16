Российский генерал провел брифинг с военными атташе 54 стран

Главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) России Олег Салюков провел брифинг для военных атташе из 54 стран мира. Об этом сообщает Минобороны России.

Всего во встрече участвовали 80 представителей иностранных государств. Российский военный обсудил с ними состояние и перспективы развития Сухопутных войск России, текущие и предстоящие мероприятия.

До этого генерал Салюков сообщил о применении танками Т-90М снарядов «Тельник» в ходе СВО.

«Для повышения эффективности борьбы с живой силой противника в танках Т-90М применяются новые осколочно-фугасные снаряды «Тельник» с готовыми поражающими элементами и воздушным подрывом в заданной точке траектории», — сказал он.

«Тельник» поддерживает разрыв на подлете к цели с поражением противника готовыми элементами.

31 августа Салюков проинспектировал Михайловскую военную академию. Он выразил благодарность курсантам-участникам специальной военной операции (СВО) за исключительный героизм, личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

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