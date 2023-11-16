Польский журнал Polityka сообщает, что в случае войны с Европой Россия может достичь победы в длительном конфликте. В материале отмечается, что ключевым фактором для победы над Европой не является танковый наступательный штурм Брюсселя и Парижа, как это было задумано в планах времен Холодной войны, а скорее затяжные бои на истощение.

Авторы статьи указывают, что даже если Россия не сможет вытеснить европейские силы с берегов Вислы, куда они, вероятно, продвинутся, несмотря на все усилия защиты, они не будут отступать.

Автор статьи выразил уверенность в том, что Россия способна выдержать до тех пор, пока единство Запада не начнет распадаться. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что НАТО стремится к конфронтации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение блока не повысит безопасность Европы.

Министерство иностранных дел выражало готовность к диалогу с НАТО, но на условиях взаимного уважения и отказа Запада от милитаризации континента. В последние годы Россия заявляла об активности НАТО у своих западных границ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.