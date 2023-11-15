Политолог назвал украинскую армию стадом зомбированных рабов

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что существуют два варианта перемирия с Украиной — либо до выборов в США летом 2024 года, либо в любой другой момент во время наступления российской армии. Об этом Марков заявил в эфире радиостанции »Говорит Москва».

Он пояснил, что считает конфликт на территории Украины не противостоянием Москвы и Киева, а противостоянием Москвы и Вашингтона, в котором украинская армия исполняет роль «стада зомбированных рабов».

«Перемирие возможно в двух вариантах. Первое: стратегически будет летом 24-го года. По социологии, 83% американцев считают, что есть угроза перерастания украинской войны в ядерную катастрофу и уничтожение американского народа российскими ядерными ракетами, поэтому они не проголосуют за Байдена как кандидата в президенты на выборах. Летом 24-го года они будут выходить с предложением временного перемирия по варианту корейскому», — заявил Марков, который считает это лучшим для России вариантом.

Вторым вариантом Марков назвал ситуацию тактического перемирия во время возможного наступления российской армии — в таком случае американцы попробуют объединить глобальный Запад и глобальный Юг, чтобы обратиться к России с предложением остановить боевые действия и заключить гипотетические третьи «Минские соглашения» или вторые «Стамбульские соглашения».

До этого на Западе заявили о желании урегулировать конфликт на Украине по корейскому сценарию.

Ранее Медведев заявил о возможном исчезновении Украины с политической карты мира.