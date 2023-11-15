В Британии заявили о победе Путина на Украине

Российский президент Владимир Путин одержал победу на Украине. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По мнению авторов публикации, внимание всего мира сейчас приковано к конфликту на Ближнем Востоке.

«Когда внимание всего мира приковано к войне на Ближнем Востоке, Владимир Путин одержал верх на Украине. Время на его стороне», — говорится в публикации.

Авторы также указали на такие преимущества России, как число личного состава и количество военной техники.

До этого обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Мэтью Люксмур писал, что морские пехотинцы Вооруженных сил Украины переходят через Днепр для атак по российским позициям, пытаясь возобновить контрнаступление. По его словам, морпехи переходят Днепр ночью в составе небольших групп.

Автор добавил, что Киев стремится усилить свое присутствие на утраченных территориях.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».