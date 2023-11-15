В «Рособоронэкспорте» раскрыли объемы совместных проектов со странами Африки

Совместные проекты с Африкой по вооружениям составляют 50 млрд рублей — это стрелковое вооружение, боеприпасы, автомобильная бронетехника и боевые быстроходные суда. Об этом сообщил РИА Новости глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Сегодня развиваем ряд проектов в формате индустриального сотрудничества с африканскими странами в области лицензионного производства стрелкового вооружения и боеприпасов к нему, а также автомобильной бронетехники и боевых быстроходных судов. Общая стоимость таких проектов превышает 50 миллиардов рублей», — сообщил Михеев.

Глава «Рособоронэкспорта» пояснил, что развивающиеся африканские страны стремятся развивать промышленность за счет проектов индустриального партнерства с Россией, и компания готова в этом помогать.

До этого генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания готова к партнерству по беспилотной или двухместной версии истребителя Су-75 Checkmate.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.