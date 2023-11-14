Израиль сообщил, что интенсивность обстрелов со стороны ХАМАС снизилась

После почти шести недель войны Израиль отмечает значительное снижение интенсивности ракетных атак со стороны радикального палестинского движения ХАМАС. Эту информацию приводит газета The Times of Israel.

Согласно изданию, в первые несколько часов после атаки ХАМАС 7 октября было выпущено более 3 тысяч ракет по Израилю, что позволило боевикам проникнуть через границу с сектором Газа на юге Израиля. После объявления войны и начала воздушных и наземных операций против ХАМАС по Израилю было выпущено около 7 тысяч ракет, однако с гораздо меньшей интенсивностью.

В начале войны в Израиле воздушные тревоги объявлялись настолько часто, что жители многих населенных пунктов вынуждены были спасаться в бомбоубежищах несколько раз в день. Ситуация изменилась через пять недель.

Данные израильской Армии обороны показывают, что с 7 по 14 октября было более 3,5 тысяч предупреждений о ракетных обстрелах и опасности атак беспилотников. С 29 октября по 4 ноября число объявленных воздушных тревог сократилось до 582, а с 5 по 12 ноября их было уже 455.

Издание отмечает, что ЦАХАЛ (израильская армия) считает, что ХАМАС готовится к длительной войне и продолжает накапливать ракеты. Однако у группировки возникают значительные трудности с проведением атак из северной части сектора Газа, где израильские военные контролируют значительную территорию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.