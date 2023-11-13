Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде высказались о новом российском истребителе Checkmate

Сенатор Бондарев заявил, что Checkmate повысит боевой потенциал России

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Новый истребитель Checkmate повысит боевой потенциал России. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России, на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО», — написал сенатор.

О начале подготовки к производству истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate было объявлено 13 ноября. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров высказал мнение, что первый образец истребителя будет создан к 2025 году. Предполагается, что дешевая машина с одним двигателем будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме.

Легкий тактический самолет СУ-75 Checkmate (англ. «Шах и Мат») — однодвигательный истребитель пятого поколения, разрабатываемый компанией «Сухой». Предполагается, что скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3000 километров. Масса полезной нагрузки Checkmate превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

В числе особенностей самолета называют его малозаметность, низкую стоимость летного часа и высокие показатели по критерию «стоимость—эффективность».

Ранее военный эксперт назвал преимущества истребителя Checkmate над Су-57.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий