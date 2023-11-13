В Совфеде высказались о новом российском истребителе Checkmate

Новый истребитель Checkmate повысит боевой потенциал России. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Производство нового типа боевых самолетов, имеющих множество преимущественных характеристик, однозначно повысит боевой потенциал России, на фоне продолжающего роста мирового спроса на Су-35, Ка-52 и Т-90 в результате успешного их применения в СВО», — написал сенатор.

О начале подготовки к производству истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate было объявлено 13 ноября. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров высказал мнение, что первый образец истребителя будет создан к 2025 году. Предполагается, что дешевая машина с одним двигателем будет востребована в арабских странах, Индии и Вьетнаме.

Легкий тактический самолет СУ-75 Checkmate (англ. «Шах и Мат») — однодвигательный истребитель пятого поколения, разрабатываемый компанией «Сухой». Предполагается, что скорость самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус — 3000 километров. Масса полезной нагрузки Checkmate превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

В числе особенностей самолета называют его малозаметность, низкую стоимость летного часа и высокие показатели по критерию «стоимость—эффективность».

Ранее военный эксперт назвал преимущества истребителя Checkmate над Су-57.