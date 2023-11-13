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В Кремле отреагировали на размещение танкового батальона Польшей у Белоруссии

Песков назвал нагнетанием напряженности размещение Польшей танков у Белоруссии

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Grzegorz Dabrowski/Agencja Gazeta/Reuters

Пресс-секретарь президента России в ходе брифинга прокомментировал решение Польши разместить на границе с Белоруссией танковый батальон.

«Это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности. В данном случае наши белорусские друзья знают, что делать, и сделают все, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», — сказал представитель Кремля.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в населенном пункте Чартаеве вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста начинает функционировать новый танковый батальон. Танковый батальон будет входить в состав 1-й пехотной дивизии легионов, Подляской дивизии. По словам военного, ее задачей будет сдерживание «агрессора».

Также на прошлой неделе стало известно, что польская армия заключила новый контракт, в рамках которого получит от европейского концерна MBDA дополнительное вооружение производства Великобритании: свыше 1 тыс. ракет CAMM ER и более 100 пусковых установок.

Ранее Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества» в поздравлении по случаю Дня независимости соседней страны.

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