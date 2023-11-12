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ЦАХАЛ заявил о задержании сторонников движения ХАМАС

Армия Израиля задержала в Газе свыше 20 активистов ХАМАС

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Lisi Niesner/Reuters

Военным Армии Израиля удалось задержать в секторе Газа больше 20 сторонников палестинского движения ХАМАС, они были отправлены на территорию Израиля для последующих допросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«В ходе совместного мероприятия под руководством Службы общей безопасности и Управления военной разведки было задержано более 20 человек из числа террористов ХАМАС...», — уточнили в военном ведомстве.

В настоящий момент задержанные активисты в Израиле, скоро их могут начать допрашивать.

До этого в Bloomberg уточняли, что Израиль ежедневно тратит $260 млн на операция против ХАМАС в Газе. Скоро Израилю предстоит обсуждение бюджета на будущий год, в условиях конфликта проблемы создает желание кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху сохранить выплаты ультраортодоксальным школам.

Также ЦАХАЛ уточнял о задержании на Западном берегу 15 палестинцев.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства

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