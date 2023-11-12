Армия Израиля рассказала о передаче топлива больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила, что направила больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа 300 литров топлива, однако палестинское движение ХАМАС помешало в передаче горючего. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Вечером 11 ноября ЦАХАЛ координировала передачу больнице «Аш-Шифа» топлива для неотложных медицинских нужд. Рано утром военнослужащие Армии обороны Израиля прибыли к входу в больницу и разместили 300 литров топлива», — уточнили в пресс-службе военного ведомства.

Вскоре израильские военнослужащие получили доказательства, что палестинское движение не позволило медицинскому учреждению получить топливо.

«Прилагается запись разговора между офицером ЦАХАЛ и высокопоставленным чиновником министерства здравоохранения Газы, который утверждает, что генеральный директор Министерства здравоохранения ХАМАС запретил им получать топливо», — добавили в ведомстве.

До этого Израиль объявил о временном прекращении огня на севере сектора Газа. С 9:00 до 16:00 будет работать гуманитарный коридор для эвакуации палестинцев с севера на юг Газы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.